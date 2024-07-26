УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Алсу решила отобрать у бывшего мужа по-максимуму

Алена Кюпели
26 июля 2024, 13:15
27
Певица не собирается мириться со своим мужем, с которым она прожила 18 лет.
Певица Алсу решила взять от развода максимум
Певица Алсу решила взять от развода максимум / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину рассказала и разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, певица хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей (3,5 млн долларов США) в московском небоскрёбе Триумф-палас после развода с Яном Абрамовым. Иск об этом она подала в суд.

Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

видео дня

"При этом бизнесмен расходиться не хочет и надеется на примирение, рассказал его адвокат Александр Добровинский. На сегодняшнее заседание певица не явилась, так как уехала на Олимпиаду в Париж. Сейчас суд дал время до 22 августа, чтобы попробовали сойтись", - сообщают пропагандисты.

Они также добавляют, что предположительно, из имущества у пары есть апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного ЖК, четырёхэтажный особняк на Рублёвке на 3000 квадратов, коттедж в Крыму, где личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолётная площадка и даже собственная мечеть, квартира в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд — там проходят самые важные матчи по крикету.

В июне Ян Абрамов предлагал Алсу отступные в размере 2,5 млрд рублей (около 30 млн долларов) за отказ от полного раздела, но она условие не приняла.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алсу новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

13:26 Украина
Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

12:29 Синоптик
Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

11:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ 3208

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ

Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания 3200

Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания

Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион 2152

Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион

Расстрел Фарион: в МВД назвали вероятные мотивы задержанного подозреваемого 1491

Расстрел Фарион: в МВД назвали вероятные мотивы задержанного подозреваемого

Последние новости

13:26

1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

13:15

Алсу решила отобрать у бывшего мужа по-максимуму

12:30

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

12:29

Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

11:37

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
11:19

Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

11:10

Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантовВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Свиньям - борьба с зависимостью, Кроликам - отдых

10:48

Солнце будет припекать выше нормы: какой будет погода в Украине в августе 2024

Реклама
10:06

Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

09:58

Не отвечает и не выходит на связь: Никита Пресняков попал в беду

09:58

РФ перебрасывает силы с Херсонщины: оккупантов уничтожают вместе с техникой

09:46

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

09:12

Гороскоп на завтра 27 июля: Ракам - невероятная возможность, Козерогам - отличные новости

09:07

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

08:44

ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW

08:22

Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе - DeepState

08:11

"На руках ее выносил": известный украинский артист рассказал о свидании с Кристиной Соловий

08:10

В РФ рухнул вертолет: что на самом деле случилось с Ми-28мнение

07:22

РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области

Реклама
06:47

Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром "Саки", слышна детонация боеприпасов - СМИВидео

06:10

Как Байден переиграл Трампамнение

05:50

"Трусить" будет целых 5 дней: страну атаковала жесткая магнитная буря

05:05

Как сохранить хлеб свежим и хрустящим на 14 дней: эксперт поразил методом

04:25

Не останется и следа: как удалить жевательную резинку с одежды - действенные советы

03:48

Решить нужно за 20 секунд: мастера головоломок быстро найдут белые шары

03:05

"Грязи будет очень много": названа неожиданная причина замены Байдена на Харрис

02:46

Кого из военнообязанных объявят в розыск: заявление Минобороны

02:30

Только люди с высоким IQ найдут S на картинке: на поиск разгадки всего 15 секунд

02:02

Власти России закрывают доступ к YouTube для своих граждан

02:00

"Это последняя песня": Потап публично попросил извинения

01:30

MamaRika рассказала про фит с Повалий и жестко припечатала предательницу

01:17

Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей мамы и кое-что у него спросить

00:52

Что делать, если не работает верхняя часть холодильника: какая причина

00:52

Беременная жена Остапчука назвала его самую главную травму

00:44

Стефанчук сделал важное заявление о возможности выборов в Украине во время войны

00:28

Родная дочь Илона Маска отреклась от своего отца

25 июля, четверг
23:54

В ВР изменят законопроект об "откупе" для коррупционеров, его доработают

23:50

Умер легендарный французский певец-шансонье

23:44

Жорин: у россиян есть пехота и для Харькова, и для Юга, для ВСУ это - большие риски

Реклама
23:39

Китай никогда не станет на сторону РФ: Кулеба удивил заявлением

23:10

"Есть поставки": Зеленский заинтриговал деталями ракетной программы Украины

22:52

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

22:47

Что мгновенно убивает тараканов: 4 лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегдаВидео

22:46

Как и где узнать свою военно-учетную специальность

22:32

"А где сейчас Валерий?": Галич из O.Torvald рассказал о давнем конфликте с Меладзе

22:24

Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

22:14

У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

22:06

"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

21:34

Рецепт чеснока на зиму - гости будут стоять в очереди за рецептомВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять