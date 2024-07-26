Певица не собирается мириться со своим мужем, с которым она прожила 18 лет.

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Певица Алсу решила взять от развода максимум / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину рассказала и разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, певица хочет забрать себе квартиру за 300 млн рублей (3,5 млн долларов США) в московском небоскрёбе Триумф-палас после развода с Яном Абрамовым. Иск об этом она подала в суд.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину. видео дня

"При этом бизнесмен расходиться не хочет и надеется на примирение, рассказал его адвокат Александр Добровинский. На сегодняшнее заседание певица не явилась, так как уехала на Олимпиаду в Париж. Сейчас суд дал время до 22 августа, чтобы попробовали сойтись", - сообщают пропагандисты.

Они также добавляют, что предположительно, из имущества у пары есть апартаменты на Ленинградском шоссе в Москве на 57-м этаже элитного ЖК, четырёхэтажный особняк на Рублёвке на 3000 квадратов, коттедж в Крыму, где личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолётная площадка и даже собственная мечеть, квартира в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд — там проходят самые важные матчи по крикету.

В июне Ян Абрамов предлагал Алсу отступные в размере 2,5 млрд рублей (около 30 млн долларов) за отказ от полного раздела, но она условие не приняла.

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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