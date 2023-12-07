Alena Omargalieva раскрыла, куда пропал Тамерлан из дуэта TamerlanAlena

Украинский музыкальный дуэт TamerlanAlena был основан в 2009 году, а в 2013 превратился в семейный союз. Во время полномасштабной войны Алена Омаргалиева (Alena Omargalieva) стала развивать сольную карьеру, в то время как Тамерлан практически исчез с музыкальных радаров.
В интервью для проекта Муз Оборона Алена рассказала, чем сейчас занят ее муж, который в начале вторжения оккупанта записался в ряды территориальной обороны.
"Я помню, как спросила его: Умеешь ли ты стрелять? На самом деле я до сих пор не верю, что тогда об этом думала. Он ответил: Научимся. Он записался в ТрО, и они выгоняли оккупантов из-под Киева. А мы вернулись, когда Киев был свободен", - вспоминает Омаргалиева.
Сейчас Тамерлан "продолжает военное дело и помогает Украине приблизить победу". "Он начал погружаться в эту тему. Мы знаем, что Украине не хватает оружия, люди постоянно собирают на БПЛА. И он сказал, что будем разрабатывать свои БПЛА. Я не могу разглашать все детали", - говорит жена артиста.
После интервью официальный источник подтвердил изданию NV, что Тамерлан также является добровольцем Сил Обороны, и выполняет для них задания.
Ранее стало известно, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку. Актер, который волонтерит с первых дней полномасштабной войны, ждет вызова из военкомата.
Также популярный украинский стендап-комик Феликс Редька растрогал Сеть до слез роликом про своего отца-офицера, который защищает Украину от оккупанта.
Другие новости:
- Дорофеева рассказала, общается ли с Дантесом и что думает о проделках Потапа
- Певец-воин Виталий Козловский показал редкий кадр 20-летней давности
- Не стал ждать повестки: Positiff отправился в военкомат и прошел медкомиссию