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Alena Omargalieva раскрыла, куда пропал Тамерлан из дуэта TamerlanAlena

Анна Подгорная
7 декабря 2023, 21:10
Певица Алена Омаргалиева рассказала, чем сейчас занимается ее муж вместо музыки.
TamerlanAlena, Alena Omargalieva, Тамерлан, Алена Омаргалиева
Alena Omargalieva рассказала про работу Тамерлана во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tamerlan_alena

Украинский музыкальный дуэт TamerlanAlena был основан в 2009 году, а в 2013 превратился в семейный союз. Во время полномасштабной войны Алена Омаргалиева (Alena Omargalieva) стала развивать сольную карьеру, в то время как Тамерлан практически исчез с музыкальных радаров.

В интервью для проекта Муз Оборона Алена рассказала, чем сейчас занят ее муж, который в начале вторжения оккупанта записался в ряды территориальной обороны.

"Я помню, как спросила его: Умеешь ли ты стрелять? На самом деле я до сих пор не верю, что тогда об этом думала. Он ответил: Научимся. Он записался в ТрО, и они выгоняли оккупантов из-под Киева. А мы вернулись, когда Киев был свободен", - вспоминает Омаргалиева.

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Сейчас Тамерлан "продолжает военное дело и помогает Украине приблизить победу". "Он начал погружаться в эту тему. Мы знаем, что Украине не хватает оружия, люди постоянно собирают на БПЛА. И он сказал, что будем разрабатывать свои БПЛА. Я не могу разглашать все детали", - говорит жена артиста.

После интервью официальный источник подтвердил изданию NV, что Тамерлан также является добровольцем Сил Обороны, и выполняет для них задания.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Поймать Кайдаша" Ярослав Бескоровайный получил повестку. Актер, который волонтерит с первых дней полномасштабной войны, ждет вызова из военкомата.

Также популярный украинский стендап-комик Феликс Редька растрогал Сеть до слез роликом про своего отца-офицера, который защищает Украину от оккупанта.

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