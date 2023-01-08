Актер из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут: "Я больше похож на Уилла, чем думал"

18-летний Ноа Шнапп "вышел из шкафа" при поддержке его близкого окружения.

Ноа Шнапп из сериала Очень странные дела совершил каминг-аут / imdb.com

Американский актер Ноа Шнапп, который играет одну их ключевых ролей в научно-фантастическом сериале Очень странные дела, сделал публичное признание в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

На своем канале в TikTok он заявил, что между ним и его киноперсонажем, тихим и застенчивым Уиллом Байерсом, в жизни гораздо больше общего, чем могло показаться фанатам.

Уильям Байерс по сюжету испытывает романтический интерес к своему близкому другу Майку Уилеру. Ноа Шнаппу не пришлось искать в себе силы, чтобы правдоподобно сыграть нетрадиционную любовь, ведь сам является геем.

В коротком ролике Ноа показал свою реакцию на то, как его близкие восприняли новость о его гомосексуализме: "Когда наконец рассказал своим друзьям и семье, что я гей, после 18 лет страха "в шкафу", все, что они сказали: "Мы знаем".

Каминг-аут Ноа Шнаппа получил огромную поддержку как в кругу его близких людей, так и от коллег-звезд и преданных поклонников. За два дня видео собрало белее 12 миллионов лайков.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

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