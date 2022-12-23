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Агутин сделал заявление о разводе с Варум

23 декабря 2022, 08:51
Артист Леонид Агутин гневно обратился к журналистам и прокомментировал развод со своей женой.
Леонид Агутин, Анжелика Варум
Леонид Агутин, Анжелика Варум / скриншот YouTube

Российский певец Леонид Агутин сделал новое заявление на фоне слухов о разводе с его супругой, российской певицей Анжеликой Варум.

Такая информация появилась недавно и ее причиной стал новая песня под названием "Последние трек".

"Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой. В ход пустили и новую песню "Последний трек" группы "3333", которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором ее недавнего концерта. Журналисты, даже не обратившиеся к пресс-секретарю артистов, смешали все в кучу и выдают один фейк за другим. Их понять можно: зарабатывать-то надо, а с известным именем в заголовке больше кликов. Невозможно только понять, куда исчезло уважение к собственным читателям", — такое сообщение из своего фан-клуба исполнитель репостнул к себе на страницу, пишет Стархит.

Напомним, ранее стало известно о том, что 54-летний музыкант опять подогрел слухи о разводе с супругой и выпустил песню "Последний трек". В песне есть строки: "Это последний трек о тебе. Я запираю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала". Песня грустная и сам артист несколько раз говорил, что его творчество — отражение личных душевных переживаний.

Стоит отметить, что Анжелика Варум и Леонид Агутин давно не живут вместе. Варум долгое время живет в Америке с дочерью Елизаветой, а артист много времени проводит в Москве, хотя слухи о его эмиграции из России упорно ходили весной.

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