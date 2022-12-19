Агутин подогрел слухи о разводе с Варум

Звездная пара при этом уже длительный период времени не живет вместе.

Варум и Агутин / 24СМИ

Вокруг российской звездной пары певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум, давно ходят слухи о том, что они решили развестись. Последние новости - явное тому подтверждение, по крайней мере, со стороны Агутина.

Так, 54-летний музыкант опять подогрел слухи о разводе с супругой и выпустил песню "Последний трек". В песне есть строки: "Это последний трек о тебе. Я запираю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала". Песня грустная и сам артист несколько раз говорил, что его творчество — отражение личных душевных переживаний.

Стоит отметить, что Анжелика Варум и Леонид Агутин давно не живут вместе. Варум долгое время живет в Америке с дочерью Елизаветой, а артист много времени проводит в Москве, хотя слухи о его эмиграции из России упорно ходили весной.

Напомним, ранее российский певец Леонид Агутин, который не поддерживает войну России в Украине, жестокие убийства мирных граждан, детей и женщин, отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года", которая будет развлекать российских зрителей в новогодние праздники, пока украинцы будут мерзнуть без света из-за российских обстрелов.

Пока Shaman, песнями призывающий идти воевать в Украину, беседовал с прессой на дорожку вышел Леонид Агутин, но тут же покинул ее. Как выяснилось позже, музыкант не хотел светиться в кадре вместе с певцом-пропагандистом. Когда Ярослав Дронов, он же Shaman, покинул фотозону, Агутин снова вышел к фотографам и охотно попозировал.

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