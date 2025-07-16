Агент Маланка: в Сети завирусились мемы о первой леди США из-за ее поддержки Украины

В лице Мелании Трамп у украинцев появился ценный соратник.

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Мелания Трамп мемы - поддержка Меланией Украины взорвала Сеть / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MelaniaTrump

Вкратце:

Мелания Трамп внимательно следит за войной в Украине

Первая леди США напоминает мужу о преступлениях рф

В благодарность за поддержку украинцы начали создавать мемы с Меланией Трамп

Первая леди США Мелания Трамп не имеет официальных рычагов влияния на внешнюю политику страны. Однако недавно сам Дональд Трамп признался, что прислушивается ко мнению жены в том, что касается войны в Украине - именно она напоминает ему о военных преступлениях страны-агрессора.

В понедельник во время выступления в Овальном кабинете Трамп пересказал свой недавний разговор с женой, который свидетельствует о ее внимании к ситуации в Украине. "Я возвращаюсь домой и говорю: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), отличный у нас был разговор". А она отвечает: "Да? А между прочим, только что разбомбили ещё один город"", - цитирует американского президента The Times.

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Неожиданный союзник Украины в Белом доме вдохновил украинцев, которые сегодня противостоят российской агрессии. В связи с открытым заявлением президента США о лояльности его первой леди, Сеть взорвалась мемами о Мелании Трамп, как о нашей защитнице. Главред собрал для вас лучшие шутки.

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О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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