Агент Маланка: в Сети завирусились мемы о первой леди США из-за ее поддержки Украины

Вкратце:
- Мелания Трамп внимательно следит за войной в Украине
- Первая леди США напоминает мужу о преступлениях рф
- В благодарность за поддержку украинцы начали создавать мемы с Меланией Трамп
Первая леди США Мелания Трамп не имеет официальных рычагов влияния на внешнюю политику страны. Однако недавно сам Дональд Трамп признался, что прислушивается ко мнению жены в том, что касается войны в Украине - именно она напоминает ему о военных преступлениях страны-агрессора.
В понедельник во время выступления в Овальном кабинете Трамп пересказал свой недавний разговор с женой, который свидетельствует о ее внимании к ситуации в Украине. "Я возвращаюсь домой и говорю: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), отличный у нас был разговор". А она отвечает: "Да? А между прочим, только что разбомбили ещё один город"", - цитирует американского президента The Times.
Неожиданный союзник Украины в Белом доме вдохновил украинцев, которые сегодня противостоят российской агрессии. В связи с открытым заявлением президента США о лояльности его первой леди, Сеть взорвалась мемами о Мелании Трамп, как о нашей защитнице. Главред собрал для вас лучшие шутки.
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О персоне: Мелания Трамп
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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