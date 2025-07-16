"Слишком обижена на меня": Вирастюк после развода продолжает судиться с женой

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Украинский стронгмен и шоумен Василий Вирастюк официально разведен со второй женой Инной с декабря 2024 года. Пара решила расстаться после 15 лет вместе в октябре 2022 года.
Однако судебное разбирательство между уже бывшими супругами длится и сегодня. Об этом Вирастюк сообщил в интервью для Blik.
Он отметил, что на протяжении бракоразводного процесса Инна выдвигала невыполнимые условия для разрыва отношений. Сейчас они пытаются уладить через адвокатов имущественные вопросы.
"С бывшей у нас еще остались нерешенные вопросы. Мы до сих пор находимся в судебной волоките. Кроме развода и алиментов, есть еще дела, связанные с распределением имущества. Процесс продолжается. ... Она тогда требовала 80 тысяч гривен алиментов на двоих детей. Кроме того, хотела, чтобы я переписал на нее свои квартиры. Это были несправедливые условия от человека, который был слишком обижен на меня. Она мне как-то сказала: "Ты должен уйти от меня в одних только носках". Как будто именно в них я к ней и пришел. Сейчас мы ищем взаимопонимание через адвокатов", - говорит Виталий Вирастюк.
Виталий Вирастюк женился на Инне через год после смерти своей первой жены Светланы. Женщина взяла на себя заботу о первом сыне стронгмена Адаме (2003), и родила ему еще двоих - Олега (2008) и Александра (2016).
Сейчас Вирастюк состоит в отношениях с дизайнером Ириной Зинченко. С ней Василий завел еще двоих сыновей - Владимира (2023) и Ярослава (2025).
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О персоне: Василий Вирастюк
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
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