"Нашли новообразование": мисс Украина Вселенная-2021 попала в больницу

Оказалось, что уже не впервые Анне Неплях приходится сражаться за свое здоровье.

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Анна Неплях сейчас - у модели нашли новообразование / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Кратко:

Анне Неплях сделали операцию

Модель рассказала о проблемах со здоровьем

Мисс Украина Вселенная-2021, участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", модель и блогерша Анна Неплях перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram.

В 2020 году у нее обнаружили новообразование в гайморовой пазухе. Его удалили, после чего Анна регулярно обследовалась у врачей и была довольна своим здоровьем. Однако проблема вернулась - 15 июля ей вновь пришлось лечь под нож хирурга из-за еще одного новообразования, теперь в другом месте.

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Перед операцией Неплях была настроена оптимистично, и приняла ее, как новый вызов, преодоление которого подготовит ее к будущим свершениям. Модель отметила важность заботы о себе, и пообещала, что скоро восстановится.

"Можно сказать, что раз в пятилетку меня скашивает здоровье, происходит жесткая переоценка ценностей и своего пути, а дальше только бешеные взлеты. Именно на это я надеюсь... В жизни ожидается квантовый скачок и я к нему, ой, как готова. Цените жизнь, проверяйте ваше здоровье, чистите тело и мысли, любите Украину и не [любите] себе мозг. Скоро восстановлюсь и буду с вами", - написала Анна Неплях.

Анна Неплях сейчас - у модели нашли новообразование / instagram.com/neplyah

Анна Неплях сейчас - у модели нашли новообразование / instagram.com/neplyah

Анна Неплях сейчас - у модели нашли новообразование / instagram.com/neplyah

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О персоне: Анна Неплях Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".

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