А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

Регина Тодоренко / скриншот

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая молчит о войне в Украине и продолжает радоваться жизни во вражеской России, поделилась своими планами на ближайшее будущее.

В серии вопросов-ответов со своими пользователями на странице в Instagram, она ответила на вопрос в отношении будущих ближайших проектов. В частности, Тодоренко, планирует участвовать в очередном шоу, издать детскую книгу, повеселитьсься на новогодних съемках, а также, неожиданно, родить третьего ребенка.

Непонятно, как она собирается в декабре уже быть беременной, но Тодоренко виднее.

Напомним, после рождения второго ребенка стала испытывать необъяснимую тягу к публичному обнажению. Например, она оголилась на глазах у знаменитого спортсмена.

Недавно она стала звездой Telegram-канала Боже, яке кончене, который опубликовал полуголое фото ведущей. Ранее она делилась им на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан в бане, где минимум одежды приемлем, однако стоит ли распространять голые фото на многотысячную аудиторию - вопрос остается открытым. Также Тодоренко лукавит: в социальных сетях она часто жалуется на загруженные график и на то, как сложно ей воспитывать двоих детей.

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