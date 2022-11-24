Регина Тодоренко показала свой отдых в бане / instagram.com/reginatodorenko

Предательница из Одессы Регина Тодоренко после рождения второго ребенка стала испытывать необъяснимую тягу к публичному обнажению. Например, она оголилась на глазах у знаменитого спортсмена.

Недавно она стала звездой Telegram-канала Боже, яке кончене, который опубликовал полуголое фото ведущей. Ранее она делилась им на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан в бане, где минимум одежды приемлем, однако стоит ли распространять голые фото на многотысячную аудиторию - вопрос остается открытым. Также Тодоренко лукавит: в социальных сетях она часто жалуется на загруженные график и на то, как сложно ей воспитывать двоих детей.

Но на культурный отдых время у нее, все же находится. В парилку она отправилась с друзьями, где, как в плохих российских фильмах, была накрыта "поляна" с крепкими напитками и закусками.

На фото Тодоренко а банной шапке-колокольчике сидит у стола, прищурив один глаз. Плашку с вопросом она специально разместила так, чтобы создать эффект полного обнажения.

Регина Тодоренко показала свой отдых в бане / instagram.com/reginatodorenko

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. В черный список попала и Регина Тодоренко.

А ведущая и в ус не дует: недавно она выпустила новый музыкальный альбом растиражированный на российских площадках, для обложки которого снялась обнаженной.

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