"А что она должна говорить": стало известно, почему Ротару молчит о войне

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.officia

Известный продюсер и композитор Руслан Квинта рассказал о том, почему София Ротару молчит о войне и не делает громких заявлений.

"София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я. Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи", - цитирует Квинту Kp.ua.

Он также добавляет, что ему не нужно, чтобы о нем все говорили и все знали, ведь это не смысл его жизни. "Смысл жизни – это когда ты уйдешь из этой жизни, чтобы о тебе говорили тогда. Сделать что-нибудь такое, чтобы люди тебя потом еще вспоминали и вспоминали. А не думать сейчас: а написали где-нибудь обо мне или не написали", - добавляет продюсер.

"София Михайловна такая же. Ее непубличность… А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я", - полагает он.

Напомним, ранее российская телеведущая Ангелина Вовк обрушилась с критикой на украинскую певицу Софию Ротару.

В эфире росТВ она заявила, что Ротару не просто поддерживает Украину, но и якобы оказывает финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

"Мне было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!", - закатила истерику телеведущая, но почему-то умолчала, что именно Россия вторглась в Украину.

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