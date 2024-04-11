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85-летнюю королеву Испании экстренно госпитализировали

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 23:09
Король Филипп VI уже прокомментировал состояние здоровья своей матери.
королева Испании София
Королева Испании София попала в больницу - что случилось / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

85-летняя королева София, мама короля Филиппа VI, который сейчас занимает испанский престол, экстренно госпитализирована в мадридскую больницу Ruber. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. У королевы-матери обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

Король уже дважды посещал маму в больнице. Филипп VI не стал раскрывать прогнозы врачей и называть сроки, когда ее выпишут.

Меж тем монарх отметил, что королева София уже хорошо себя чувствует. Она хочет покинуть медицинское учреждение, но пока это невозможно.

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Стоит отметить, что королева София в своем элегантном возрасте ведет активный образ жизни. В ее покоях во дворце Ла Сарсуела есть тренажеры, а сама королева-мать уже многие годы поддерживает здоровую диету, из которой практически исключила мясо и рыбу. Единственное, от чего мама короля не может отказаться - различные десерты и сладости.

Кто такая королева София?

Донья София Греческая и Датская - супруга короля Испании Хуана Карлоса I, королева-консорт Испании (1975-2014), мать ныне правящего короля Испании Филиппа VI. Почетный академик Королевской академии изящных искусств "Сан-Фернандо" и Королевской академии истории. Президент "Фонда королевы Софии".

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