С зоологом Дроздовым произошел несчастный случай - страна-агрессор методично уничтожает свое старшее поколение.

Николай Дроздов госпитализирован с многочисленными травмами / instagram.com/ndrozdov_official

Зоолог и ведущий программы В мире животных, которая выходила на экраны более 40 лет, Николай Дроздов стал жертвой недобросовестных коммунальщиков страны-террориста, которые едва не убили знаменитость.

Как сообщают российские СМИ, на днях Дроздов, которому сейчас 85 лет, упал на ровном месте у своего дома - из-за плохой погоды там произошло обледенение, устранением которого должны заниматься коммунальные службы.

Однако их халатность привела к тому, что ведущий, даже со скандинавскими палочками для ходьбы, которые значительно повышают устойчивость, поскользнулся и сильно ударился об лед. Кое как добравшись до дома, Дроздов после падения идти в больницу не стал, в надежде, что ушибы пройдут, нужно только отлежаться.

Однако возраст и сила удара взяли верх - зоологу стало настолько плохо, он не мог дышать, что из дома его доставила карета скорой помощи прямиком в реанимацию. У Дроздова сильные ушибы и сломано 8 ребер (треть от общего количества ребер в человеческом теле).

На полное выздоровление у Николая Дроздова уйдет не менее двух месяцев, однако и сейчас его состояние медики оценивают, как стабильное.

Ранее стало известно, что на 94-м году жизни умер Дмитрий Павлычко - известный украинский поэт-шестидесятник, дипломат, политик, один из авторов Акта провозглашения независимости Украины, автор легендарного стихотворения "Два кольори".

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