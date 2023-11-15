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85-летний сэр Энтони Хопкинс сплясал на кухне зажигательный танец для своей еды

Анна Подгорная
15 ноября 2023, 20:14
"Ганнибал Лектер" знатно порезвился на кухне. К счастью, никто не пострадал.
сэр Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс показал танец под Mambo Italiano / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anthonyhopkins, ua.depositphotos.com

Оскароносному британскому актеру, режиссеру, композитору и художнику сэру Энтони Хопкинсу в конце декабря исполнится 86 лет. При этом он прекрасно себя чувствует, продолжает сниматься в кино и активно ведет свой блог в Instagram.

В нем Хопкинс делится с поклонниками фото и видео со съемок, отдыха, творческого процесса и пр. Особенное место на его странице занимают кулинарные видео, в чем многие поклонники видят определенную иронию - исполнитель роли убийцы-каннибала Ганнибала Лектера любит возиться на кухне и готовить различные блюда.

Так недавно сэр Энтони опубликовал ролик, на котором он готовит гумбо - традиционное блюдо американской и креольской кухни родом из Луизианы, которое похоже на густой суп-рагу.

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Вероятно артист так вдохновился процессом, что даже пустился в пляс перед столом с продуктами под песню "Mambo Italiano" Боба Мерилла. Стоит отметить, что Хопкинс - прирожденный танцор, и даже в почтенном возрасте он двигается плавно, но в то же время энергично.

"Эй, гумбо, тебе нравится, как я танцую румбу?" - подписал ролик сэр Энтони.

Смотрите видео танца сэра Энтони Хопкинса под "Mambo Italiano":

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