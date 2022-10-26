76-летняя Голди Хоун показала отличную форму в облегающем спортивном луке

Голди Хоун показала подтянутое тело во время тренировки / instagram.com/goldiehawn

В ноябре голливудской актрисе Голди Хоун стукнет 77 лет - солидная цифра для любого человека. А уж для знаменитости и подавно. К счастью Голди не стала одной из адептов хирургическо-косметологического старения.

Она была секс-символом 80-ых, снималась для обложки Playboy, получила Оскар и вырастила троих детей. Все это Хоун делала с любовью к себе и принятием своего тела.

Поэтому, пока ей все еще юные 76, она старается каждый день уделять время своему физическому и ментальному здоровью. И она по-прежнему шикарно выглядит в спортивной одежде!

На своей странице в Instagram Голди Хоун показала ролик, в котором дала несколько советов о том, как оставаться здоровой, подтянутой и счастливой: прыгать на батуте, потому что это весело и полезно для кровеносной системы, много гулять - простым шагом и задом наперед чтобы нагружать не только тело, но и мозг, и благодарить себя за время, посвященное только себе.

Стоит отметить, что если сама актриса придерживается названных правил, то они действительно работают - в своем элегантном возрасте Хоун выглядит подтянутой, свежей и жизнерадостной.

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