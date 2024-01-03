74-летняя Вера Вонг в дерзком сверкающем топе показала изящную фигуру

Известнейшая модельер показала, как правильно подбирать новогодний наряд, чтобы его обсуждали целый год.

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Вера Вонг встретила Новый год в открытом платье с топом из пайеток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская модельер китайского происхождения Вера Вонг привыкла удивлять - ее дизайнерские решения считают новаторскими и заставляют модниц страстно мечтать о платье с ее именем на бирке.

Не менее удивительным является и внешность Вонг, ведь в свои 74 года она может позволить себе надеть любой наряд, и выглядеть в нем, как профессиональная манекенщица. Своими секретами молодости, стройности и подтянутой кожи свежего здорового оттенка Вера делиться не торопится, но очередные моложавые луки выкладывает в соцсети с удовольствием.

Так на одной из официальных страниц модельера в Instagram появились снимки образа, в котором она встречала Новый год-2024. Стоит отметить, что свой выбор Вонг остановила на весьма нестандартном варианте.

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На фото Вера предстала в платье собственного дизайна с глубоким продольным вырезом в сочетании с черным лифом, украшенным серебристыми пайетками. В качестве аксессуаров дизайнер надела лишь головной убор в форме крупного шелкового банта от Dolce & Gabbana.

Вера Вонг встретила Новый год в открытом платье с топом из пайеток / instagram.com/verawanggang

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