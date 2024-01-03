74-летняя Вера Вонг в дерзком сверкающем топе показала изящную фигуру

Американская модельер китайского происхождения Вера Вонг привыкла удивлять - ее дизайнерские решения считают новаторскими и заставляют модниц страстно мечтать о платье с ее именем на бирке.
Не менее удивительным является и внешность Вонг, ведь в свои 74 года она может позволить себе надеть любой наряд, и выглядеть в нем, как профессиональная манекенщица. Своими секретами молодости, стройности и подтянутой кожи свежего здорового оттенка Вера делиться не торопится, но очередные моложавые луки выкладывает в соцсети с удовольствием.
Так на одной из официальных страниц модельера в Instagram появились снимки образа, в котором она встречала Новый год-2024. Стоит отметить, что свой выбор Вонг остановила на весьма нестандартном варианте.
На фото Вера предстала в платье собственного дизайна с глубоким продольным вырезом в сочетании с черным лифом, украшенным серебристыми пайетками. В качестве аксессуаров дизайнер надела лишь головной убор в форме крупного шелкового банта от Dolce & Gabbana.
Ранее перекачанная невеста миллиардера Джеффа Безоса похвасталась формами в кружевном бикини. 53-летняя Лорен Санчес сильно слукавила, жалуясь на лишний вес после рождественских угощений.
Также американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже. Артистка отдохнула на карибском курорте Сен-Бартелеми.
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