74-летняя Мерил Стрип закрутила роман с популярным актером - СМИ

Мерил Стрип и Мартин Шорт сыграли влюбленных. Теперь в их чувствах верят и в реальной жизни.

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Мерил Стрип приписывают роман с Мартином Шортом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В октябре 2023 года стало известно, что оскароносная актриса Мерил Стрип стала вновь холостячкой - после 45 лет вместе она официально развелась с мужем, скульптором Доном Гаммером.

Впрочем, 74-летняя актриса ненадолго осталась одинока. Западные таблоиды сообщают, что у Стрип появились новые отношения.

Так издание Independent утверждает, что Мерил закрутила служебный роман с актером и комиком Мартином Шортом. В 2023 году артистка сыграла в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании", где Шорт исполняет одну из главных ролей. По сюжету между их персонажами вспыхнули романтические чувства, которые артисты якобы перенесли и в реальную жизнь.

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Слухи про роман Стрип и Шорт укрепились после того, как они вместе пришли на церемонию награждения "Золотой Глобус" 7 января. Актеры ни на шаг не отходили друг от друга и выглядели очень счастливыми.

Официальный представитель Мерил Стрип ее вероятный роман не комментирует, а представитель Шорта в комментарии для The Messenger дал следующий комментарий: "Они просто хорошие друзья. Ничего более".

Мартин Шорт одинок с 2010 года: со своей спутницей жизни, канадской комедийной актрисой Нэнси Долман, он прожил в браке 30 лет, до самой ее смерти от рака яичников.

Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.

Также в СМИ появилась информация о том, как мэр Киева Виталий Кличко и певица Наталья Егорова разделили совместно нажитое имущество. Бывшие супруги определили судьбу движимых и недвижимых ценностей в Украине и за рубежом на сотни тысяч долларов.

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