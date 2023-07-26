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69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

Анна Подгорная
26 июля 2023, 23:31 обновлено 26 июля, 23:31
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Невеста Хогана всего на десять лет старше дочери шоумена.
Халк Хоган, Скай Дейли
Халк Хоган объявил о помолвке со Скай Дейли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hulkhogan

69-летняя легенда рестлинга, актер, шоумен и музыкант Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) готовится третий раз идти под венец. Об этом сообщает NYpost.

Избранницей Хогана стала 45-летняя Скай Дейли, инструктор по йоге, с которой он познакомился на вечеринке у общих друзей, актера Корина Немека и его подруги, а ныне - жены Сабрины Нова. Именно Нова, по словам рестлера, убедила его позвать Дейли на свидание.

О помолвке счастливая пара сообщила на свадьбе Немека и Нова. Обручальное кольцо с бриллиантом Хоган подарил своей невесте за три дня до этого.

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Для Халка Хогана это будет третий брак. Отношения с первой женой, Линдой Клэридж, длились 25 лет (2008-1983), и закончились по причине неверности рестлера, которую он, к слову, отрицает. В 2010 он женился на Дженнифер МакДэниэл. В феврале 2022 года пара развелась. От первого брака у Хогана есть двое детей.

Скай Дейли - мама троих детей. Со своей семьей будущего мужа-рестлера она уже познакомила.

Ранее стало известно, что Дженнифер Гарнер, актриса и бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж. Инсайдер рассказал про тайную помолвку артистки, которую одобрил даже ее бывший муж.

Также оскароносный актер Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон, которую многие поклонники считают женщиной мечты. Любовная сцена между ними получилась "с душком".

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