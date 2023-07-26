69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

Невеста Хогана всего на десять лет старше дочери шоумена.

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Халк Хоган объявил о помолвке со Скай Дейли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hulkhogan

69-летняя легенда рестлинга, актер, шоумен и музыкант Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) готовится третий раз идти под венец. Об этом сообщает NYpost.

Избранницей Хогана стала 45-летняя Скай Дейли, инструктор по йоге, с которой он познакомился на вечеринке у общих друзей, актера Корина Немека и его подруги, а ныне - жены Сабрины Нова. Именно Нова, по словам рестлера, убедила его позвать Дейли на свидание.

О помолвке счастливая пара сообщила на свадьбе Немека и Нова. Обручальное кольцо с бриллиантом Хоган подарил своей невесте за три дня до этого.

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Для Халка Хогана это будет третий брак. Отношения с первой женой, Линдой Клэридж, длились 25 лет (2008-1983), и закончились по причине неверности рестлера, которую он, к слову, отрицает. В 2010 он женился на Дженнифер МакДэниэл. В феврале 2022 года пара развелась. От первого брака у Хогана есть двое детей.

Скай Дейли - мама троих детей. Со своей семьей будущего мужа-рестлера она уже познакомила.

Ранее стало известно, что Дженнифер Гарнер, актриса и бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж. Инсайдер рассказал про тайную помолвку артистки, которую одобрил даже ее бывший муж.

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