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53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенка

7 декабря 2022, 19:25
Певица подарит Блейку Шелтону первенца, пара считает малыша праздничным чудом.
Гвен Стефани
Гвен Стефани беременна от Блейка Шелтона / instagram.com/gwenstefani

53-летняя американская певица Гвен Стефани ждет четвертого ребенка. В беременности артистку стали подозревать еще в конце октября, когда она вышла на красную дорожку в облегающем платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся животик.

Сама Стефани пока комментировать это отказывается, а вот инсайдер поговорил с The International Business Times и рассказал, что Гвен с мужем, кантри-певцом Блейком Шелтоном, решили дать ЭКО еще один шанс. Предыдущие попытки зачать ребенка путем искусственного оплодотворения были неудачными.

Источник из окружения звездной пары утверждает, что свою беременность Гвен считает настоящим рождественским чудом, а Блейк, который уже знает пол ребенка, вовсю готовится к предстоящему отцовству. "Гвен и Блэйк говорят, что это точно рождественское чудо, что она наконец забеременела. Шелтон уже прикупил розовые ковбойские сапожки и шляпу", - рассказывает информатор.

Для Стефани, если она и правда беременна, это будет четвертый ребенок и первая девочка. Для Шелтона ребенок от Гвен будет первенцем.

Гвен Стефани уже воспитывает троих сыновей, которых она родила в браке с Гэвином Россдэйлом: Кингстона Джеймс МакГрегор Россдэйла (род. 26 мая 2006), Зуму Неста Рока Россдэйла (род. 20 августа 2008) и Аполло Боуи Флинна Россдэйла (род. 28 февраля 2014).

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.

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