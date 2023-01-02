50-летнюю Гвинет Пелтроу в купальнике практически не отличить от дочери

Актриса встретила новый год вместе со своей семьей на яхте.

Гвинет Пэлтроу / instagram.com/gwynethpaltrow

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пелтроу показала фото с отдыха со своей семьей. 50-летняя актриса поделилась солнечными фото вместе со своей семьей.

На своей странице в Instagram, Пелтроу выложила фото в купальнике, где она загорает вместе со своей дочерью. Отметим, что на первый взгляд сложно понять, что в кадре мама и дочь. Обе женщины выглядят молодо и шикарно.

"Завершили 2022 год с большой любовью", - написала актриса.

Поклонники атристки массово стали желать ей счастливого нового года, а также делать комплименты ее внешности.

Напомним, ранее 58-летняя итальянская актриса Моника Белуччи появилась на обложке немецкого глянцевого журнала Madame.

Актриса шикарно выглядит в свои года и не стесняется показывать свою великолепную фигуру. Так, на фото актриса показалась в прозрачной кофте с золотыми пайетками на голую грудь.

Ранее также стало известно о том, что испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус завоевала сердца своих поклонников не только бешенной энергетикой и невероятным актерским талантом.

Красота артистки завораживает, поэтому она и построила не менее заметную карьеру фотомодели (в числе прочих снимается для Chanel и Lancome). Недавно она стала героиней обложки для известного глянцевого издания Dust.

Образ Крус для журнала оказался крайне лаконичным - она предстала перед читателями с голой грудью, в одних лишь трусиках от Chanel. Пикантным снимком Пе поделилась на своей странице в Instagram.

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