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Моника Белуччи без лифчика появилась на обложке глянца

31 декабря 2022, 03:15
Актриса является эталоном красоты даже в свои 58 лет.
Моника Белуччи
Моника Белуччи / Instagram

58-летняя итальянская актриса Моника Белуччи появилась на обложке немецкого глянцевого журнала Madame.

Актриса шикарно выглядит в свои года и не стесняется показывать свою великолепную фигуру. Так, на фото актриса показалась в прозрачной кофте с золотыми пайетками на голую грудь.

Моника Белуччи без лифчика появилась на обложке глянца
Моника Белуччи. Фото models.com/

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь популярных актеров - Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель сыграет главную роль в своем первом итальянском фильме. 18-летняя дочь звездных супругов станет одной из главных героинь фильма "Прекрасное лето" режиссера Лауры Лучетти.

По задумке режиссера, действие происходит в Турине в 1938 году. Дева сыграет Амелию, манекенщицу, которая познакомит свою подругу, швею, с миром богемных художников. В ролях также Йиле Яра Вианелло, Николя Мопас, Алессандро Пиаван, Адриен Девитте, Козима Центуриони, Габриэле Грэм Гаско, Анна Беллато, Андреа Боска.

Художественный фильм основан на одноименном романе Чезаре Павезе, лауреата премии Стрега. Среди затронутых тем - сексуальная ориентация, раскол между сельской средой и городской реальностью, полной ловушек. В фильме также будет много Турина. Съемки проходили с 9 сентября по 27 октября. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2023 году.

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