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47-летней звезде "Бухты Доусона" диагнострировали онкологию

Анна Подгорная
5 ноября 2024, 01:30
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Джеймс Ван Дер Бик настроен решительно и оптимистично.
Джеймс Ван Дер Бик
У Джеймса Ван Дер Бика нашли рак - чем болеет Джеймс Ван Дер Бик / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Что произошло с Джеймсом Ван Дер Биком:

  • У 47-летнего актера и отца шестерых детей обнаружили рак
  • Звезда стеснялся рассказать об этом даже близкому окружению
  • Ван Дер Бик старается совмещать лечение и работу

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, который в конце девяностых был мечтой каждой девочки-подростка, объявил, что ему диагностировали онкологию. Он признался в социальных сетях, что о болезни он не рассказывал лично даже некоторым близким людям, выжидая подходящего момента.

"До сих пор я занимался этим в частном порядке, лечился и занимался своим общим здоровьем с большим вниманием, чем когда-либо прежде. Я нахожусь в хорошем месте и чувствую себя сильным. Это было довольно необычное время, и я расскажу вам больше, когда буду готов. Прошу прощения у всех людей в моей жизни, которым я планировала рассказать об этом лично", - написал Ван Дер Бик.

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Сообщить о том, что у него рак толстой кишки знаменитость решил посредством интервью для издания People. Там он прокомментировал свое состояние, и отметил, что продолжает работу вопреки болезни.

"У меня обнаружили колоректальный рак. Я в частном порядке справляюсь с этим диагнозом и предпринимаю шаги по его решению при поддержке моей замечательной семьи. Есть причины для оптимизма, и я чувствую себя хорошо", - поделился Джеймс Ван Дер Бик.

Что такое "Бухта Доусона"?

"Бухта Доусона" - американский сериал о подростковой жизни. Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Кейпсайд (штат Массачусетс), расположенном на побережье, и сфокусирован на жизни четверых друзей, в самом начале сериала поступивших в 10 класс общеобразовательной школы, сообщает Википедия. Первая серия вышла в январе 1998 года. Сериал продержался шесть сезонов, до 2003 года.

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Ранее Главред приводил фрагменты интервью Джонни Деппа, в котором актер впервые за последние два года признался, простил ли своей бывшей жене Эмбер Херд клевету, которая чуть не уничтожила его карьеру.

Также жена Брюса Уиллиса, модель и актриса Эмма Хеминг, впервые рассказала, с чего началась его деменция. Она назвала первый симптом неизлечимой болезни, который окружение актера долгое время просто не замечало.

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