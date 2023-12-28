15-летняя красавица-дочь Кошевого появилась в необычном взрослом образе

Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого, 15-летняя Варвара Кошевая крайне редко публикует свежие фото в своем блоге в Instagram. Однако к Новому году юная наследница приготовила для подписчиков необычный подарок.
Варя снялась в фотосессии во взрослом образе. Обошлось без откровенности - вельветовый брючный костюм, стильные сапожки, легкий макияж. Стоит отметить, что такой сдержанный, строгий лук очень к лицу молодой девушки.
Снимки, выполненные в черно-белых тонах, Кошевая-младшая оставила без комментариев. Зато поклонники буквально засыпали ее в блоге комплиментами.
Портретные снимки в профессиональной студии выглядят, как портфолио начинающей модели. Пока Варвара окончательно не определилась, хочет ли она связывать свою взрослую жизнь с миром шоу-бизнеса. В разные годы девушка принимала участие в различных телевизионных шоу: "Рассмеши комика", "Голос. Діти" и пр. Вероятно, Кошевой захочется также попробовать свои силы в мире фэшн.
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