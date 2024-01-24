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14-летняя дочь Веры Брежневой удивила взрослой фотосессией

Анна Подгорная
24 января 2024, 02:45
У Сары Киперман врожденный модельный талант и любой лук на ней выглядит, как отдельное произведение искусства.
Сара Киперман, Вера Брежнева
Сара Киперман показала новую фотосессию в роскошных образах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix, instagram.com/ververa

14-летняя Сара Киперман, младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, унаследовала от мамы красоту, обаяние и модельный талант. Подросток с удовольствием им пользуется, принимая участие в различных фотосессиях.

Так недавно на странице девушки в Instagram появились новые снимки в двух совершенно разных образах, каждый из которых по-своему подчеркивал привлекательность Сары. Фото, если верить геолокации, были сделаны в Юрмале, Латвия.

Первый лук Киперман получился дерзким, но в то же время утонченным - звездная наследница позировала в кадре в небесно-голубом платье с прозрачными вставками и блестками от украинского дизайнера Ивана Фролова. На снимках заметно, как быстро повзрослела Сара, которая держится перед камерой со спокойной уверенностью, которой можно позавидовать.

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Второй образ в популярном сегодня стиле "олд мани" девушка показала в черно-белых тонах. Она надела облегающее темное платье в пол и белоснежную лохматую шубу. Лук не изобиловал деталями, однако именно в его простоте поклонники смогли рассмотреть настоящую чувственную изысканность, которую излучала юная модель.

Сара Киперман
Сара Киперман показала новую фотосессию в роскошных образах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix
Сара Киперман
Сара Киперман показала новую фотосессию в роскошных образах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sswlvix

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