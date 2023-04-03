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Звездная украинская каратистка снялась в открытом платье без бюстгальтера

3 апреля 2023, 01:30
Анжелика Терлюга попробовала себя в качестве модели для популярного глянцевого издания.
Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга снялась для Vogue в платье с открытой спиной / instagram.com/anzhelika_terliuga

Украинская каратистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио Анжелика Терлюга удивила поклонников необычным образом - она сменила кимоно на вечернее платье, в котором, к слову выглядит крайне гармонично.

Чемпионка согласилась участвовать в фотосессии для украинской версии известного глянца Vogue, и с головой окунулась в мир фэшн. С упорством настоящей спортсменки она с блеском покорила и этот "Олимп".

На своей странице в Instagram Терлюга опубликовала серию снимков в одном из образов, который, вероятно, пришелся ей по душе больше всего. Так, в объектив фотографа она попала на фоне буйства природы.

видео дня

Каратистка позировала спиной и вполоборота к камере в шикарном вечернем платье с очень глубоким вырезом на спине. На некоторых кадрах можно заметить, что Терлюга не надела под роскошный наряд бюстгальтер, из-за чего мягкие очертания крепкой груди пикантно проглядывали сквозь ткань.

Сама спортсменка фотографии комментировать не стала, однако за нее это сделали ее поклонники: они признались, что видеть ее в таком романтично женственном образе было непривычно, но такой муд определенно ей к лицу.

Ранее Даша Квиткова показала соблазнительный ролик с ее участием, для которого она снялась топлес - блогерша показала одну з самых привлекательных сторон своей женственности.

Также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в канун юбилея приняла предложение украсить собой обложку популярного глянца - она снялась без макияжа, в трусах и пиджаке на голое тело.

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