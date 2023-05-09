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Звезда Женского квартала раскритиковал Олега Псюка: "Неизвестный, а ведет себя, как канье уэст"

Анна Подгорная
9 мая 2023, 12:47 обновлено 9 мая, 12:52
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Владимир Шумко упрекнул Олега 'Kalush' Псюка в пренебрежительном отношении к окружающим.
Олег Псюк, Владимир Шумко
Владимир Шумко считает лидера Kalush Orchestra напыщенным / instagram.com/kalush.official, instagram.com/vovashumko

Группа Kalush Orchestra в украинском шоу-бизнесе начинает обретать статус скандалистов. Сперва в высокомерии их упрекнул Иво Бобул, а теперь - актер Женского Квартала и ведущий Владимир Шумко.

В интервью для "Формулы Волошина" он поделился своими воспоминаниями про лидера группы - Олега Псюка, который выступает под псевдонимом Kalush. Шумко довелось сниматься с ним в юмористическом шоу "Клуб дилетантов" до Евровидения и бешенной популярности, и уже тогда репер произвел на него неприятное впечатление.

"То, что я видел тогда: пришел для меня неизвестный исполнитель и начал вести себя, как Канье Уэст. Просто пренебрежительно к людям, которые его пригласили и делают этот проект. Возможно, действительно, у него есть там какие-то рамки, но всегда, когда ты идешь куда-то, то надо спросить "Куда я иду и что я могу там делать?". Не понравилось его напыщенное поведение, дерзость, отношение. Я же тоже могу увидеть, насколько ему было [безразлично - неценз.]", - вспоминает актер.

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Впрочем, Владимир Шумко отмечает, что не говорит про весь Kalush Orchestra в целом, и не отрицает их вклада в популяризацию украинской культуры и помощь украинским защитникам. "Я сейчас говорю о нем в тот момент, что я увидел. То, что они стали известны на весь мир и за счет этого помогают нашему государству, ВСУ, приближают победу – это очень круто, я их за это уважаю. Но я не могу отказаться от тех слов и того, что я видел. Лично Kalush я не воспринимаю", - подчеркивает артист.

Также звезда Женского Квартала отмечает, что в группе Kalush Orchestra для него "99% делает очень крутой вокалист с сопилкой" Тимофей Музычук, а вот лидер коллектива Олег Псюк, который отвечает за рэп-составляющую их музыки, ему не по душе.

Ранее в некорректном общении с поклонниками группу Kalush Orchestra обвинил Народный артист Украины Иво Бобул. Он отметил, что на вершину славы музыкантов подняли их фанаты, они же могут и опустить их с небес на землю.

В ответ на замечание Иво Бобула Олег Псюк заявил, что обвинения певца беспочвенны, и об этом знает каждый, кто хоть раз побывал на концерте Kalush Orchestra.

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