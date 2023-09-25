Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Пол ребенка путинистка не указала, но судя по фото - родился мальчик.

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Беременная Кожевникова родила / Коллаж Главред, фото из соцсетей Кожевниковой, ТНТ

Российская актриса и звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова родила в четвертый раз. Об этом она сообщила в соцсетях.

Путинистка объявила о своей четвертой беременности 30 августа, в десятую годовщину свадьбы с мужем. Не прошло и мгновения, как актриса уже стала мамой. Правда, пол ребенка она не раскрыла.

"Четыре раза мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность!" — написала она, опубликовав снимок из родильного дома. видео дня

Беременная путинистка Кожевникова / Фото из соцсетей актрисы

Известно, что актерская пара Мария Кожевникова и Евгений Васильев уже воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.

Четвертая беременность Марии протекала без особых проблем, хотя стоит отметить, что актриса набрала существенный вес и была вынуждена придерживаться строгой диеты.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ".

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