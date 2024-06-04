Звезда сериала "Санта-Барбара" умерла в возрасте 101 года

Дженис Пейдж полюбилась отечественному зрителю благодаря популярной мыльной опере.

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Умерла Дженис Пейдж - что случилось со звездой Санта-Барбары / коллаж: Главред, фото: pexels.com, wikipedia.org

2 июня в возрасте 101 года скончалась американская актриса периода Золотого века Голливуда Дженис Пейдж. Смерть наступила по естественным причинам в ее собственном доме в Лос-Анджелесе. Про кончину Пейдж изданию Metro сообщил близкий друг покойной Стюарт Ламперт.

Творческая карьера Пейдж началась в пятилетнем возрасте - девочка пела в любительских шоу в родной Такоме. После окончания школы Дженис отправилась покорять Голливуд.

Там актрису заметили агенты Warner Bros., и подписали с перспективной девушкой контракт. Кроме Голливуда ей удалось завоевать своим талантом Бродвей, а позже - телевидение. Из кино артистка ушла в 2001 году. За свою успешную карьеру Дженис Пейдж получила именную звезду на голливудской Аллее Славы.

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Всего на ее счету более 100 ролей в различных кино- и телепроектах. Нашему зрителю Дженис Пейдж наиболее известна благодаря мыльной опере "Санта-Барбара". В сериала она сыграла Минкс Локридж - матриарха семьи Локридж, женщину с сильным характером и загадочным прошлым, которое постоянно преследовало ее.

Сериал Санта-Барбара Санта-Барбара - американская дневная мыльная опера. Название сериала стало синонимом понятия "мыльная опера" из-за его продолжительнсти. Всего было снято 2137 серий (9 сезонов). Действие происходит в городе Санта-Барбара (Калифорния) и рассказывает о жизни богатой семьи Кэпвеллов. Помимо них также присутствовали и другие семьи: от соперничавших с Кэпвеллами Локриджей до менее обеспеченных Андраде и Перкинсов, которые сталкивались с похожими проблемами, пишет Википедия.

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