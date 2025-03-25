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Звезда "Крепостной" призналась, почему не вышла за отца своей дочери

Анна Подгорная
25 марта 2025, 15:20обновлено 25 марта, 21:15
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Анна Сагайдачная рассказала, что предложение руки и сердца она получила уже давно.
Анна Сагайдачная
Анна Сагайдачная личная жизнь - почему актриса не замужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Вкратце:

  • Анна Сагайдачная не состоит в официальном браке с мужчиной, от которого родила второго ребенка
  • Артистка объяснила, почему так вышло

Украинская актриса Анна Сагайдачная в ноябре 2024 годя рассказала про вторую беременность, а уже в начале декабря вновь стала мамой. У артистки родилась дочь.

В недавнем интервью для Славы Демина Сагайдачная призналась - отца девочки повстречала в скорости после того, как развелась с папой ее первого сына Тимура. Отношения развивались стремительно, и ребенка от нового избранника, которого актриса скрывает, она была готова родить, а к новому браку - нет.

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"Пока не замужем. Предложение я получила фактически сразу, когда мы познакомились. То есть я получила документ о разводе и мы начали встречаться. И он сразу мне сказал, что искал меня всю жизнь. А потом спросил, почему (не пожениться - прим. редактора). А я только развелась", - вспоминает Анна.

Анна Сагайдачная с новым возлюбленным
Анна Сагайдачная с новым возлюбленным / instagram.com/annasagaidachnaya

Сейчас звезда сериала "Крепостная" уже готова принять предложение нового избранника, если таковое последует. Правда, с форматом торжества Анне Сагайдачной пока определиться сложно. "К замужеству, думаю, готова. Но не представляю в каком это должно быть формате. Мне не хотелось, чтобы это было что-то большое, но и не хочется просто так пойти (расписаться - прим. редактора). Хочется, чтобы это было событие, пусть и с ближайшими", - отмечает актриса.

Анна Сагайдачная с дочерью и ее отцом
Анна Сагайдачная с дочерью и ее отцом / instagram.com/annasagaidachnaya

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Кто такая Анна Сагайдачная?

Анна Сагайдачная - украинская актриса кино, телевидения и дубляжа. Наиболее известна ролями в сериалах "Красная королева", "Крепостная", "40+, или Геометрия любви" и пр.

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