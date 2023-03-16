Звезда Голубой лагуны пережила изнасилование: "Я не боролась. Драться было нельзя"

На то, чтобы наконец понять свою боль и излечить душевную травму, у Брук Шилдс ушло более 30 лет.

Брук Шилдс рассказала про изнасилование в студенческие годы / instagram.com/brookeshields

Американская актриса, модель и секс-икона 80-ых Брук Шилдс лишь сейчас, в возрасте 57 лет призналась, что в начале своей карьеры пережила изнасилование. Ее истязателем стал влиятельный в голливудских кругах человек, который так и остался неназванным.

В интервью для журнала People артистка рассказала, почему не делилась своей болью раньше: по словам Шилдс, окончательно осознать произошедшее ей удалось совсем недавно. Изнасилование произошло в конце 80-ых, когда звезде было около 20 лет, и она была студенткой Принстонского университета.

"Я очень долго пыталась это осознать. Сейчас я злюсь больше, чем тогда. Если вы боитесь, вы правы. Это страшная ситуация. И она не обязательно должна быть жестокой, чтобы оставаться страшной", - отмечает актриса.

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Свою карьеру в Брук Шилдс начала в возрасте 10 лет - с разрешения матери ее сняли для эротической фотосессии, в 13 - сыграла малолетнюю проститутку в фильме "Милое дитя", а через три года появилась в "Голубой лагуне", где также было много эротических моментов. Актрису с детства сексуализировали, поэтому отношение в мире кино к ней было соответствующее. К тому же с ее взрослением, она теряла востребованность в шоу-бизнесе.

Тогда-то ей и подвернулся благодетель из Голливуда. Так она думала сначала. Он пригласил Шилдс на ужин, чтобы обсудить ее роль в кино, как ей казалось. Затем пригласил подняться в его гостиничный номер, где она могла бы вызвать себе такси. Потом случилось страшное. "Я не боролась. Я просто застыла", - вспоминает звезда. "Было действительно легко отмежеваться от происходящего, потому что это все старо, как мир. И потому что это был выбор вроде "сражайся или беги". Драться было нельзя, поэтому ты просто покидаешь свое тело. "Тебя там нет. Ничего не происходит". У меня всегда было чувство разъединения со своим телом. От моей сексуальности. И мне было проще закрыться. Я был хороша в этом", - рассказывает Шилдс.

Также актриса отметила, что долгое время винила за произошедшее себя. "Я продолжала себе говорить: "Я не должна была этого делать. Зачем я пошла с ним?" Но сейчас Шилдс надеется, что ее история позволит каждому, кто пережил насилие, наконец преодолеть свою травму, и понять, что он не одинок в своих страданиях.

Ранее украинская певица Yagoda (настоящее имя - Лилия Верес) рассказала, почему боится выходить на улицу - в прошлом артистка пережила насилие со стороны незнакомца среди бела дня.

Также своим травматичным опытом поделилась американская актриса Джена Мэлоун, сыгравшая роль Джоанны Мейсон в серии фильмов "Голодные игры". Ее изнасиловал коллега по съемочной площадке.

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