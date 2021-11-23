Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

О том, что звезду Брилиантовой руки госпитализировали сообщила сегодня ее внучка.
Известная российская актриса Светлана Светличная попала в реанимацию нейрохирургического отделения, сообщила ее внучка Мария Ивашова, пишет ТАСС.
По ее словам, она должна была встретиться с актрисой. Однако около подъезда родственницы увидела карету скорой помощи.
"Потом уже выяснилось у консьержа, что она (Светличная, - ред.) попросила вызвать ей скорую помощь... Согласилась на госпитализацию… Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию", - сказала Ивашова.
С каким диагнозом госпитализирована 81-летняя актриса, не сообщается.
По данным собеседника Известий, в столичную клинику актриса попала из-за проблем с сердцем, во время лечения у Светличной начались изменения в поведении в эмоциональном плане. Артистка то становилась агрессивной, то начинала опасаться за свою жизнь. В итоге Светличную было решено перевести в другое медучреждение, уточнил источник.
Ранее сын Светличной заявил, что не хочет общаться с матерью из-за проделанного ею "трюка" с исчезновением, когда сотрудники уголовного розыска несколько дней искали пожилую актрису.
Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась в кинолентах Бриллиантовая рука, Семнадцать мгновений весны, Место встречи изменить нельзя.
Исчезновение актрисы
Ранее Главред писал о том, что в Москве пропала без вести известная советская актриса Светлана Светличная.
Заявление об исчезновении в полицию подали ее родственники. Близкие 81-летней актрисы заявили, что она исчезла еще 21 октября. Следователи ведут активные поиски Светличной.
В то же время друг Светличной - актер Иван Николаев говорит, что актриса переехала к родственникам.
Позже стало известно, что в день исчезновения Светличная попала в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как артистку провожают в квартиру консьерж и соседи.
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