Звериное имя для новорожденного: как Кайли Дженнер назвала сына

Молодая миллионерша продолжила семейную традицию необычных имен.
Семейство Кардашьян-Дженнер любит давать странные имена своим отпрыскам.
Так у Ким Кардашьян есть сын Святой (Сейнт) и Саам, дочери Север (норт) и Чикаго. Одного из сыновей Кортни зовут Дождь (Рейн), а Хлои назвала свою дочь Правда (Тру).
Кайли Дженнер 2 февраля стала матерью во второй раз. У нее уже есть дочь Шторм (Сторми) от рэпера Трэвиса Скотта (Жак Берман Уэбстер II).
Спустя 10 дней после рождения сына, Кайли рассекретила имя новорожденного на своей странице в Instagram.
Молодая мама запостила сторис с полным именем мальчика - Вулф (Волк) Уэбстер.
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Ранее стало известно о том, что сценарист и режиссер Квентин Тарантино станет отцом во второй раз. Его супруга, певица Даниэла Пик, находится на ранних сроках беременности.
Также в Сети появились фото единственного сына Жанны Фриске - 8-летнего Платона. Поклонники гадают, на кого мальчик похож больше - на отца, ведущего Дмитрия Шепелева, или на покойную мать.
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