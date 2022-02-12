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Звериное имя для новорожденного: как Кайли Дженнер назвала сына

12 февраля 2022, 15:04

Молодая миллионерша продолжила семейную традицию необычных имен.

Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына / instagram.com/kyliejenner

Семейство Кардашьян-Дженнер любит давать странные имена своим отпрыскам.

Так у Ким Кардашьян есть сын Святой (Сейнт) и Саам, дочери Север (норт) и Чикаго. Одного из сыновей Кортни зовут Дождь (Рейн), а Хлои назвала свою дочь Правда (Тру).

Кайли Дженнер 2 февраля стала матерью во второй раз. У нее уже есть дочь Шторм (Сторми) от рэпера Трэвиса Скотта (Жак Берман Уэбстер II).

Спустя 10 дней после рождения сына, Кайли рассекретила имя новорожденного на своей странице в Instagram.

Молодая мама запостила сторис с полным именем мальчика - Вулф (Волк) Уэбстер.

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Кайли Дженнер назвала сына Волк Уэбстер / instagram.com/kyliejenner

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Ранее стало известно о том, что сценарист и режиссер Квентин Тарантино станет отцом во второй раз. Его супруга, певица Даниэла Пик, находится на ранних сроках беременности.

Также в Сети появились фото единственного сына Жанны Фриске - 8-летнего Платона. Поклонники гадают, на кого мальчик похож больше - на отца, ведущего Дмитрия Шепелева, или на покойную мать.

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