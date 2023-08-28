Зомби: в сети высмеяли Надежду Кадышеву за её страшный вид

Надежда Кадышева надолго пропала с радаров своих поклонников.

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Надежда Кадышева выглядит не очень свежо / Коллаж Главред, фото Скриншот, стархит

В российской террористической федерации объявилась народная звезда, которая долгое время не появлялась на публике, Надежда Кадышева.

Артистка, ранее выступавшая в оккупированном Крыму, выглядит больной и изможденной. На фото, которое опубликовал российский пропагандистский телеграмм-канал Showbusiness 24.

На фото - парочка, которая выглядит как зомби. Они оба смотрят на камеру, при этом их лица выглядят серыми и больными.

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На фото из серии "Моргните, если вас удерживают в заложниках" - Кадышева и ее муж:

Отметим, что Кадышеву подозревали в том, что она перенесла серьезное заболевание. Ходили даже слухи, что певице диагностировали онкологическое заболевание.

Напомним, ранее российский музыкальный продюсер и муж "путинистки" певицы Валерии Иосиф Пригожин, предложил создать в России свой песенный конкурс "Евровидение".

Ранее также любительница русского мира и террориста Путина, фольклорная певица Надежда Бабкина, цинично приехала с концертом в оккупированный Луганск с концертом под названием "Русская песня от души". Певица выступила в академической филармонии, где развлекала российских захватчиков и мирных жителей не только песнями на российском языке, а и на украинском.

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