Злата Огневич опозорилась на гей-свадьбе бывшего участника Холостячки

Певицу спасла чистая случайность - Огневич помогла другая гостья церемонии.

https://stars.glavred.info/zlata-ognevich-opozorilas-na-gey-svadbe-byvshego-uchastnika-holostyachki-10468906.html Ссылка скопирована

Злата Огневич рассказала про конфуз на свадьбе Андрея Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич приняла предложение фотографа и фридайвера Андрей Хветкевича стать дружкой на его свадьбе. С мужчиной артистка познакомилась на романтическом реалити-шоу Холостячка. Хветкевич имел все шансы выиграть и завоевать сердце Огневич, однако выбыл за два шага до финала.

Несмотря на это, между Андреем и Златой установились теплые дружеские отношения. Она поддержала фотографа, когда он в августе признался в своей бисексуальности и сделал предложение руки и сердца своему давнему бойфренду.

В ноябре мужчина позвал певицу на свадьбу, и вот церемония состоялась. Огневич в ней была отведена важная роль, но артистка была близка к тому, чтобы опозориться по полной программе.

видео дня

На своей странице в Instagram она рассказала, что из-за недопонимания своим нарядом она полностью нарушила дресс-код вечеринки и была "золотой вороной" среди зеленых платьев и костюмов. К счастью, ее выручила одна из гостей, которая предусмотрительно взяла с собой запасное платье.

"Я была в секунде от провала. Я неправильно поняла дресс-код. Думала или зеленый или золотой, а оказалось, нужно было быть только в зеленом. Но меня спасла Аня из Украины. Она взяла дополнительное платье с собой. И, о счастье, у нас оказались одинаковые параметры", - рассказала певица. Впрочем, появившийся в кадре Хветкевич отметил, что Злата и в предыдущем платье выглядела шикарно.

Злата Огневич рассказала про конфуз на свадьбе Андрея Хветкевича / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее Андрей Хветкевич эффектно признал свою сексуальную ориентацию, и сделал предложение своему избраннику, с которым встречался еще до встречи с Огневич. Певица поддержала решение мужчины.

Также участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

Другие новости про Злату Огневич: