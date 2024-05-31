"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

Тоня Матвиенко рассказала, что старшая дочь живет отдельно, поскольку у нее уже сложилась своя жизнь.

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Тоня Матвиенко рассказала о своей старшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko/?hl=uk

Украинская певица Тоня Матвиенко в 17 лет впервые стала мамой и родила дочь Ульяну, но имя своего первого мужа она не раскрыла до сих пор.

В интервью для OBOZ.UA артистка призналась, что ее дочь живет уже отдельно и у нее сложилась самостоятельная жизнь. У Ульяны есть парень и работает она продюсером и режиссером.

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"Старшая дочь Ульяна со своим парнем живет отдельно. Уже взрослая – 25 лет. Занимается режиссурой, а также продюсирует YouTube-канал о кулинарии", - сказала Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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