Живее всех живых: Букингемский дворец показал свежие фото улыбчивого Чарльза III

Британский монарх появился сегодня на официальной встрече, вопреки мрачным слухам.

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Король Чарльз III - как монарх выглядит после слухов про его смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

18 марта западные СМИ распространили новость о том, что 75-летний король Великобритании Чарльз III скончался. Смерть монарха связывали с онкологией, которую ему диагностировали в начале февраля.

Позже Букингемский дворец официально опроверг этот слух. Там заявили, что король продолжает выполнять свои обязанности и занимается частными делами.

Сегодня, в подтверждение этих слов, на официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях, появилась серия фотографий Чарльза. В описании к снимкам подчеркнули, что они сделаны сегодня, 19 марта, утром.

видео дня

Чарльз III принимал в Букингемском дворце ветеранов Корейской войны. "Сегодня утром король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие со дня подписания перемирия, положившего конец конфликту", - пишется в сообщении.

В кадре монарх выглядит бодрым и улыбчивым. С большим энтузиазмом он приветствовал ветеранов.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Ранее стало известно, как супруга короля Чарльза III, королева Камилла, которая сейчас взяла на себя часть обязанностей своего венценосного супруга, восприняла новость про опасную болезнь монарха.

Также в СМИ появилась информация о том, что Букингемский дворец начал подготовку на случай внезапной смерти короля Чарльза III. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

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