"Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"

Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона" / скриншот

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес не только Украины, но и всей Евпропы.

В очередном заявлении он пригрози построить "открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока".

Бред Медведева не оставил без внимания украинский продюсер, шоумен и певец Потап. На своей страничке в Instagram он написал послание путинскому прихвостню.

"Дима, в далекие времена мы были с тобой знакомы лично, мне нравилось, как ты танцуешь смешной танец, твоя маленькая роль в великом правлении карлика тебя всегда устраивала, но то, во что ты превратился вместе с сумасшедшим режимом, Дима, поражает своей шизофренической масштабностью… из украинцев изъять украинское - это как из человека достать человеческое", - отметил Потап.

Читайте также"На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста КрасовскогоПо его словам, своими заявлениями Медведев уже не способен запугать украинцев, которые больше месяца противостоят российской армии.

"То что вы управляете страной дураков, очевидно настолько, что уже не способно ни удивить ни напугать…. Ваша беспомощность в менеджменте своей собственной страны ,основанная на невозможности контроля ЭГО ,перед лицом смерти, вызывает… ничего уже это не вызывает… Скоро, Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону, Жирик греет тебе место…вот так будет, а не Лиссабон и тд. Вас всех затопчут причём свои же, а мы добавим… мы станцуем твой знаменитый танец в двух метрах над тобой, Дима", - подытожил Потап.

instagram.com/realpotap/

Ранее Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову, который в поддержку российской военной агрессии зачитал стих Пушкина, едким стихотворением собственного сочинения.

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