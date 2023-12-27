Жена Остапчука после платной встречи с фанатами засветила браслет за 25 тысяч гривен

Катерина Полтавская не стесняется показывать свои украшения от известных брендов.

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Жена Остапчука любит брендовые украшения / Коллаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Жена скандального украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина Полтавская, которая недавно организовала платную встречу со своими поклонниками, засветила аксессуар стоимостью 670 долларов США (25 тысяч гривен).

На своей странице в Instagram, она показала распаковку от одного из отелей Киева. Одной рукой Полтавская открывала коробку. На ней красовался браслет от известного французского бренда Hermes.

Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен / Скриншот Instagram/poka.tya

Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен / Скриншот Instagram/poka.tya

На официальном сайте компании такой браслет продается в разных цветах и стоит от 670 до 740 долларов США.

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Браслет от французского бренда / Скриншот hermes.com

К слову, совсем недавно на своей странице социальной сети, Полтавская сделала несколько сториз, где отругала Машу Ефросинину за дорогие украшения, в которых она приходит на интервью со своими гостями. Полтавская также недавно похвасталась кольцом, которое ей подарил супруг на День святого Николая, стоимостью около 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов набросился на Полтавскую, которая решила провести платную встречу со своими фанатами. Билет на мероприятие стоил 1200 гривен. Беспалов также решил обратиться к ней со словами: "Полтавская, ты настолько неинтересна, ты настолько никчемна в своих информационных проявлениях... что бы ты не делала, это никак не добавит тебе трафика, успеха, внимания. Это не будут цитировать. Ты - пресный человек", - говорит блогер.

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