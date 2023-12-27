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Жена Остапчука после платной встречи с фанатами засветила браслет за 25 тысяч гривен

Алена Кюпели
27 декабря 2023, 10:48
Катерина Полтавская не стесняется показывать свои украшения от известных брендов.
Жена Остапчука любит брендовые украшения
Жена Остапчука любит брендовые украшения / Коллаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Жена скандального украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина Полтавская, которая недавно организовала платную встречу со своими поклонниками, засветила аксессуар стоимостью 670 долларов США (25 тысяч гривен).

На своей странице в Instagram, она показала распаковку от одного из отелей Киева. Одной рукой Полтавская открывала коробку. На ней красовался браслет от известного французского бренда Hermes.

Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен
Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен / Скриншот Instagram/poka.tya
Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен
Жена Остапчука показала браслет за 25 тысяч гривен / Скриншот Instagram/poka.tya

На официальном сайте компании такой браслет продается в разных цветах и стоит от 670 до 740 долларов США.

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Браслет от французского бренда
Браслет от французского бренда / Скриншот hermes.com

К слову, совсем недавно на своей странице социальной сети, Полтавская сделала несколько сториз, где отругала Машу Ефросинину за дорогие украшения, в которых она приходит на интервью со своими гостями. Полтавская также недавно похвасталась кольцом, которое ей подарил супруг на День святого Николая, стоимостью около 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов набросился на Полтавскую, которая решила провести платную встречу со своими фанатами. Билет на мероприятие стоил 1200 гривен. Беспалов также решил обратиться к ней со словами: "Полтавская, ты настолько неинтересна, ты настолько никчемна в своих информационных проявлениях... что бы ты не делала, это никак не добавит тебе трафика, успеха, внимания. Это не будут цитировать. Ты - пресный человек", - говорит блогер.

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