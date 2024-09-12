Жена Остапчука назвала сумму алиментов, которые платит ведущий

Катерина Остапчук раскрыла, сколько получают дети от первого брака Владимира Остапчука.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская ждут первенца. коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Очередная супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина выдала "тайну" их семейного бюджета.

Как написала она на своей странице в Instagram, Остапчук платит своим детям алименты. По словам Кати, Остапчук выделяет для своих детей от первого брака от 30 до 50 тысяч гривен.

Причиной такого разговора с подписчиками стало видео, которое попалось женщине в Тик-Ток. На видео был скрин, как "щедрый" папа перечислил алиментов на сумму чуть больше 1000 гривен.

видео дня

Более того, жену Остапчука разозлили комментарии мужчин, которые с сарказмом писали гадости автору поста.

"Ноль ответственности. Зачем им эти дети тогда вообще были", - риторически отметила она.

Остапчук разозлилась на ТикТок / Скриншот Instagram/poka_tya

Остапчук разозлилась на ТикТок / Скриншот Instagram/poka_tya

Катерина Остапчук и ее реакция на ТикТок / Скриншот Instagram/poka_tya

Подписчики поинтересовались у Остапчук, сколько же ее собственный муж выделяет денег на своих детей от первого брака, 11-летнюю Эмилию и 6-летнего Эвана.

"По закону должно платить 30 тысяч гривен. Платит 30-50 тысяч гривен каждый месяц", - ответила Екатерина.

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Напомним, ранее жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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