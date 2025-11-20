Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

Саша Норова напомнила о важной для их семьи дате.

Михаил Клименко в коме - Саша Норова показала сына Adam и обратилась к мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sasha_norova

Кратко:

Михаил Клименко болен и находится в коме

Саша Норова рассказала о своем главном желании сейчас

Солист и основатель группы Adam ("Танцюй зі мною повільно", "Ау Ау") Михаил Клименко сейчас в коме из-за туберкулезного менингита. Артист уже два месяца сражается с болезнью. Она развилась из-за препаратов, которые он долго принимал во время лечения спины.

Саша Норова, жена и муза Клименко, сегодня обратилась к нему в социальных сетях. Она сообщила, что у их общего сына сегодня День рождения, и их главное желание - чтобы Михаил скорее поправился.

"Мишенька, у нашего Марка сегодня День рождения - 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - написала Норова. Она также опубликовала фото с Марком, на котором нежно обнимает сына.

Михаил Клименко в коме - Саша Норова показала сына Adam и обратилась к мужу / фото: instagram.com/sasha_norova

О группе Adam Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.

