Жена Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу в коме

Кратко:
- Михаил Клименко болен и находится в коме
- Саша Норова рассказала о своем главном желании сейчас
Солист и основатель группы Adam ("Танцюй зі мною повільно", "Ау Ау") Михаил Клименко сейчас в коме из-за туберкулезного менингита. Артист уже два месяца сражается с болезнью. Она развилась из-за препаратов, которые он долго принимал во время лечения спины.
Саша Норова, жена и муза Клименко, сегодня обратилась к нему в социальных сетях. Она сообщила, что у их общего сына сегодня День рождения, и их главное желание - чтобы Михаил скорее поправился.
"Мишенька, у нашего Марка сегодня День рождения - 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - написала Норова. Она также опубликовала фото с Марком, на котором нежно обнимает сына.
О группе Adam
Adam - украинская группа. Основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко (композитор, автор песен, музыкант) и Сашей Норовой (вокалистка, актриса, танцовщица и художница). Группа состоит из Михаила Клименко (вокал, клавиши), Саши Норовой (вокал, танцы), Максима Козаченко (гитара), Андрея Гриценко (барабаны) и Вячеслава Шевченко (звук), сообщает Википедия.
