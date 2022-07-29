Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видео

Президент заявил, что давно так не смеялся.
Президент Украины Владимир Зеленские и первая лети Елена Зеленская заразительно рассмеялись во время интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану.
Причиной смеха стал вопрос о том, как супруга Зеленского узнала о том, что ее муж решил баллотироваться в президенты Украины.
"Он забыл", – с улыбкой сказала первая леди Украины.
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"Вы забыли сказать своей жене, что баллотируетесь в президенты?" – воскликнул Пирс Морган. Зеленский засмеялся и добавил, что уже давно так не смеялся, "последние 5 месяцев", - сказал он.
Напомним, ранее британская фотограф Энни Лейбовиц сняла президентскую чету Владимира и Елену Зеленских для диджтал обложки американского глянца Vogue.
Елена Зеленская позирует не только в кулуарах и интерьерах, а также на фоне разрушенного оккупантами самолета "Мрия". Статья называется "Портрет храбрости" и посвящена она Елене Зеленской и президенту Украины Владимиру Зеленскому.