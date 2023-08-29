Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

Празднование в кругу семьи Заворотнюк попало на фото.

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Анна Заворотнюк показала, как ее бабушка празднует юбилей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Блогерша Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, является едва ли не единственной связью своей семьи с внешним миром - в 2019 году Анастасия перестала появляться на публике из-за онкологии, а ее родные не комментируют ее состояние.

Впрочем, в их скрытной жизни есть место и для праздника, который Анна никогда не пропускает, и широко освещает на своей странице в Instagram. Речь идет про День рождения Заворотнюк-старшей - Валентины Борисовны, мамы актрисы.

Недавно женщине исполнилось 80 лет. Юбилей она отпраздновала в изящном васильковом наряде в ресторане, в компании семьи. Анастасия на торжестве не присутствовала. Однако праздник удался на славу - были угощения, добрые слова, торт и много шампанского.

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Стоит отметить, что на плечи Валентины Борисовны легла забота про дом и семью, когда Анастасия слегла с онкологией. Миле, самой младшей дочери "Няни Вики", на тот момент было меньше года, и она нуждалась в матери. Ею для девочки стала ее бабушка.

Анна Заворотнюк показала, как ее бабушка празднует юбилей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее онколог Юрий Покровский дал Анастасии Заворотнюк неутешительный прогноз относительно того, сможет ли актриса вернуться к нормальной жизни в случае ее полной победы над раком.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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