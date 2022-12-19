Девушка оказалась с жутким отравлением, которое организовала себе сама.

Владимир Политов с дочерью Аленой

22-летняя дочь солиста группы "На-на" Владимира Политова Алена попала в реанимацию.

По информации телеграмм-канала Mash, предварительная причина - умышленное отравление назначенными ей антидепрессантами.

Препараты были назначены молодой женщине этим летом для борьбы с периодическими перепадами настроения. Накануне отравления, девушка позвонила супругу и попросила его скорее приехать домой. По прибытии в квартиру он увидел жену, которая на тот момент уже приняла 20 таблеток, но была в сознании. Мужчина хотел помочь ей собственными силами, но безуспешно. Затем он вызвал скорую, после чего ее госпитализировали.

Сообщается, что дочь солиста "На-на" находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее также стало известно, что девушка проживала в Германии, а потом переехала к своему отцу, в столицу террористического государства - Москву.

Напомним, ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая всячески поддерживает войну России в Украине, все чаще и чаще жалуется на свое пошатнувшееся здоровье. Она, в частности, особенно отмечает свое психологическое состояние в связи с войной.

Кудрявцева чувствует себя в последнее время плохо.

"Посттравматический синдром начинается у меня. 3 месяца назад еще ковид 2 раза был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие… У моего организма всегда такая замедленная реакция. Если бы бежала, била и орала, такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась", — грустит ведущая, которую, судя по всему, догнала карма из-за любви к убийствам украинцев.

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