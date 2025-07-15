Юные и влюбленные: жена Андрея Шевченко показала редкое фото с футболистом

Кратко:
- Андрей Шевченко и Кристен Пазик вместе 21 год
- На годовщину супруги обменялись трогательными поздравлениями
14 июля Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик отпраздновали опаловую свадьбу - 21 год в браке. Вместе пара растит четверых сыновей.
И даже через два десятилетия Андрей и Кристен сохранили нежность и романтику в отношениях. Особенную дату в их семейном календаре в социальных сетях они отметили романтичными фото.
В своем блоге Шевченко опубликовал фото, где он и жена влюбленно смотрят друг на друга с бокалами шампанского в руках. Пазик поделилась снимком с вечеринки. В кадре супруги нежно прижались друг к другу.
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Ранее Главред рассказывал, где защитник Мариуполя морпех Михаил Дианов проводит медовый месяц со второй женой, свадьбу с которой он сыграл неделю назад.
Также старшая дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко впервые высказалась о бывшей невестке-предательнице, которая сейчас живет в стране-оккупанте.
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О персоне: Андрей Шевченко
Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.
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