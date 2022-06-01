УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

1 июня 2022, 00:53

Детские мечты сбываются даже во время войны - Руслан Сеничкин рассказал о новой профессии водителя трамвая и троллейбуса.

Руслан Сеничкин стал водителем трамвая и троллейбуса / Пресс-служба

Телеведущий 1+1 Руслан Сеничкин, который сейчас работает в эфире Сніданок з 1+1 и телеканала Freedom посетил одно из самых любимых мест киевлян - Пущу Водицу. Туда он добрался на трамвае легендарного маршрута №12 и не как пассажир, а как водитель. Руслан на шаг приблизился к осуществлению своей детской мечты – стать водителем троллейбуса.

"Сюда киевляне приезжали отдохнуть и подышать свежим воздухом. А некоторые водители, оставляли свои автомобили, чтобы пересесть на трамвай номер12 и проехаться по этому маршруту", - рассказал в прямом эфире Сніданок з 1+1 который ежедневно с 7.00 по 10.00 выходит на телеканалах 2+2, ТЕТ и на официальной странице программы в Ютуб.

"Я в шоковом и приятном состоянии. Мне удалось поруководить 12-м маршрутом. Теперь я водитель трамвая. Мечты сбываются даже во время войны. И теперь точно знаю, чем я могу еще заниматься после победы кроме телевидения. Буду водителем или троллейбуса, или трамвая. Если стремиться – мечты обязательно сбываются… Жизнь победит", - отметил Руслан Сеничкин. А коллеги в студии – телеведущие 1+1 Людмила Барбир, Валентина Хамайко и Александр Попов предложили повторить маршрут уже всем вместе.

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину, Пуща Водица подверглась обстрелам. В частности, разрушены здания и сооружения, электрическая подстанция и трамвайные рельсы. Но сейчас рельсы заменили – новые с Азовстали. Сейчас на территории Пущи Водицы продолжается разминирование, поэтому Руслан Сеничкин предостерег всех от посещения леса.

Напомним, во время всеукраинского благотворительного марафона #моядичаямрія от проекта Здійсни Мрію телеведущий признался, что его самая заветная детская мечта - стать водителем зеленого троллейбуса. И даже нарисовал ее.

Руслан Сеничкин осуществил свою детскую мечту / Пресс-служба

Позже Руслану Сеничкину удалось сделать первый шаг в направлении ее осуществления – поруководить троллейбусом на территории Сырецкого Депо в Киеве. Проект Здійсни Мрію продолжает поддерживать и осуществлять мечту маленьких пациентов больниц, приосоединиться к доброму делу может каждый.

шоу-бизнес 1+1 Руслан Сеничкин канал 1+1 Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:53

"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

00:51

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

31 мая, вторник
23:58

ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - ЗеленскийВидео

23:48

Экс-участники легендарных Quest Pistols воссоединились ради помощи Украине

23:41

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

Реклама
23:39

"Оставим на обочине современной экономики": Зеленский анонсировал новый удар по РФВидео

23:23

Сдавал позиции РФ: в России арестовали генерала родом из Украины за провал наступления на НиколаевВидео

23:07

Зеленская рассказала, куда будет поступать дочь президента

23:05

Россиян ждет ядовитая промзона после взятия Северодонецка - АрестовичВидео

22:54

"Самое большое паскудство": Пригожин неожиданно защитил Пугачеву

22:48

Министр армии США пояснила, как Белый дом выбирает оружие для отправки ВСУ

22:41

В Украине запретят курить электронные сигареты: названы штрафыВидео

22:36

"Откобзонили" 22 оккупантов: ВСУ уничтожили на Востоке 29 единиц вражеской техникиВидео

22:29

Вера Брежнева и Константин Меладзе на грани развода

22:23

Не взяли воевать: как ведущего "Один за всех" не приняли в армию

22:10

"А где наше оружие?": Арестович с сосисками в руке обратился к ШольцуВидео

21:59

Украина будет освобождать территории, но не ценой жизней украинцев - Зеленский

21:51

Футболист сборной Украины расплакался на пресс-конференции из-за войныВидео

21:35

Сдали свои позиции: оккупанты вытоптали на траве оскорбление для украинцев и получили "прилет"Видео

21:23

Завалили Аллигатора: бойцы ВСУ уничтожили ударный вертолет РФВидео

Реклама
21:02

"Разрушена почти вся инфраструктура": российские войска захватили большую часть СеверодонецкаВидео

20:44

Заворотнюк впервые показала себя в объятиях возлюбленного

20:38

Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетнымиВидео

20:37

"Мой бойлер": беженка узнала на фото украденные оккупантами РФ вещи в ПопаснойВидео

20:14

Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войнуВидео

20:11

Шольц отправит в Грецию немецкие БМП, а греки передадут Украине советскую технику

20:10

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

В Украине запретят песни и концерты российских артистов: кто под запретомВидео

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

18:31

"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – ЖдановВидео

18:24

Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

18:10

Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересногоВидеоблоги

Реклама
18:07

Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

18:03

Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно Россиимнение

17:59

Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

17:47

На Харьковщине экс-полицейский пытал жителей вместе с агрессорами - прокуратура

17:43

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

17:42

Первая в списке: против любовницы Путина Кабаевой ввели новые санкцииВидео

17:37

"Брат" Байрактара: в Минобороны показали в действии американский дрон Puma – фотоФотоВидео

17:34

В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать День государственностиВидео

17:33

Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникойВидео

17:17

Российская актриса вывесила на балконе флаг Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять