"Я в шоковом и приятном состоянии ": телеведущий 1+1 овладел новой профессией

Руслан Сеничкин стал водителем трамвая и троллейбуса / Пресс-служба

Телеведущий 1+1 Руслан Сеничкин, который сейчас работает в эфире Сніданок з 1+1 и телеканала Freedom посетил одно из самых любимых мест киевлян - Пущу Водицу. Туда он добрался на трамвае легендарного маршрута №12 и не как пассажир, а как водитель. Руслан на шаг приблизился к осуществлению своей детской мечты – стать водителем троллейбуса.

"Сюда киевляне приезжали отдохнуть и подышать свежим воздухом. А некоторые водители, оставляли свои автомобили, чтобы пересесть на трамвай номер12 и проехаться по этому маршруту", - рассказал в прямом эфире Сніданок з 1+1 который ежедневно с 7.00 по 10.00 выходит на телеканалах 2+2, ТЕТ и на официальной странице программы в Ютуб.

"Я в шоковом и приятном состоянии. Мне удалось поруководить 12-м маршрутом. Теперь я водитель трамвая. Мечты сбываются даже во время войны. И теперь точно знаю, чем я могу еще заниматься после победы кроме телевидения. Буду водителем или троллейбуса, или трамвая. Если стремиться – мечты обязательно сбываются… Жизнь победит", - отметил Руслан Сеничкин. А коллеги в студии – телеведущие 1+1 Людмила Барбир, Валентина Хамайко и Александр Попов предложили повторить маршрут уже всем вместе.

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину, Пуща Водица подверглась обстрелам. В частности, разрушены здания и сооружения, электрическая подстанция и трамвайные рельсы. Но сейчас рельсы заменили – новые с Азовстали. Сейчас на территории Пущи Водицы продолжается разминирование, поэтому Руслан Сеничкин предостерег всех от посещения леса.

Напомним, во время всеукраинского благотворительного марафона #моядичаямрія от проекта Здійсни Мрію телеведущий признался, что его самая заветная детская мечта - стать водителем зеленого троллейбуса. И даже нарисовал ее.

Руслан Сеничкин осуществил свою детскую мечту / Пресс-служба

Позже Руслану Сеничкину удалось сделать первый шаг в направлении ее осуществления – поруководить троллейбусом на территории Сырецкого Депо в Киеве. Проект Здійсни Мрію продолжает поддерживать и осуществлять мечту маленьких пациентов больниц, приосоединиться к доброму делу может каждый.