"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Ирина Билык раскрыла, какие у нее отношения с бизнесменом.

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Ирина Билык о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

Ирина Билыка ответила на разговоры о ее новом романе

Певица рассказала, чем занята

Украинская известная певица Ирина Билык прокомментировала слухи о том, что у нее роман с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу, который ранее был в браке с предательницей Украины Ани Лорак.

В интервью для ЖВЛ Билык призналась, что у нее есть особый человек, но сейчас она свободна.

"Я сегодня могу сказать уверенно, что я самая счастливая женщина, потому что я свободна. На сегодняшний день, жить с мужчиной для меня была бы какая-то кара. Я могу встречаться, ходить на свидание – это классно. Я жду одного звонка, возможно я с ним и выйду", - отметила певица.

Ирина также поделилась, что главное в ее жизни – творчество.

"Утром встаю в 6:30, готовлю завтрак и потом думаю о своих зрителях – какая я должна быть и что я должна показать на сцене. Но одна мысль меня всегда преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть. Я хочу быть сама собой, какова я на самом деле", – рассказала артистка.

Ранее Мурат Налчаджиоглу уже рассказывал об отношениях с Ириной и признавался, что между ними только дружба.

Ирина Билык / инфографика: Главред

"Ирочка, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса, народная артистка Украины. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю его как человека, его творчество. Конечно, он выглядит роскошно", - уточнил бизнесмен.

Смотрите видео интервью Ирины Билык:

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А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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