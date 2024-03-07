"Я от Риза ничего не скрываю": Ирина Сопонару рассказала о реакции жениха-британца на поцелуи с Тарасом Цимбалюком

Кроме юмора, тренер "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" Ирина Сопонару имеет еще одну большую страсть - это театр.

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Ирина Сопонару и Тарас Цимбалюк / ТЕТ

Вскоре она отправится в тур по Украине и Европе со спектаклем "Наши Кайдаши", в котором играет вместе с Ольгой Сумской, Тарасом Цимбалюком, Натальей Денисенко и другими коллегами-актерами. В пьесе на современный лад Ирина получила роль вспыльчивой и своенравной Мотри, а Тарас воплотил сурового и упрямого Карпа. Поэтому на сцене между ними бушуют настоящие страсти с пылкими поцелуями.

В программе "Ближе к звездам" Ирина Сопонару призналась, что жених-британец спокойно относится к безудержным сценам с Тарасом Цимбалюком, ведь как никто другой поддерживает ее актерскую карьеру. Правда, увидеть вживую поцелуи любимой с другим Риз не спешит, поскольку ни один из ее спектаклей до сих пор не посетил.

"Мы с Тарасом любовь играем, но Риз знает, я ничего от него не скрываю. Я с ним посоветовалась, спросила - можно или нельзя. Все хорошо", - откровенно призналась тренер "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3".

Ирина Сопонару с женихом / ТЕТ

В эксклюзиве для "Ближе к звездам" Ирина Сопонару обмолвилась и о долгожданной свадьбе с Ризом, которую пара мечтала сыграть в Киеве в мае этого года. Звезда "Лиги Смеха" говорит, что отказываться от церемонии не планирует, поэтому активно делится подготовкой к самому важному дню в своих соцсетях.

"Пока все по плану. Дай Бог, все будет хорошо", - высказалась Ирина Сопонару о свадьбе.

Станет ли такое желанное бракосочетание тренера "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" поводом для шуток в новом спецсезоне юмористического проекта, смотрите уже в эту пятницу, 8 марта, в 20:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите большую премьеру, которая объединит страну вокруг актуального юмора и важных волонтерских миссий.

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