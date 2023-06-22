"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

Путинист, приверженец террориста Путина, российский актер Иван Охлобыстин дал интервью, в котором рассказал, в каком плачевном положении находится его любимая родина-агрессор - Россия.
Соответствующим видео поделился паблик "Боже, яке кончене" в Телеграмм.
"Мы ничего так и не научились для людей светских делать. Мы не научились делать машины, мы не научились костюмы шить, мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку. Мы имеем интерес к чему-то более высокому, чем бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно таки аскетичны, - поясняет Охлобыстин бесталанность и алкоголизм нации.
На видео - трезвый Охлобыстин говорит о России:
По словам Охлобыстина, он много где был в нищей России и по его наблюдением, люди довольствуются тем, что у них есть. "И в этом не наша слабость, а сила", - оправдывает бедность террористической России путинист.
По мнению Охлобыстина, скоро будет новая срана и "все наладится". И он добавляет, что война показала, что в России ничего нет - ни гвоздей, ни подшипников, "голые мы с палкой-копалкой".
"Все знают, что я конченный. Я конкретный демон, со мной все ясно. Меня даже не критикуют либералы, потому что их интересует зло средней руки. А я прямо тьма. Ни у кого не вызывает сомнений, какой стороны я придерживаюсь", - пояснил Охлобыстин, как сам дьявол встал на темную сторону - Россию.
Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил путиниста, актера и режиссера Ивана Охлобыстина, который больше всего на свете ненавидит Украину, орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
Ранее также Охлобыстин решил прокомментировать отъезд российской певицы Аллы Пугачевой с ее террористической родины.
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