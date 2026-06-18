Сын Киркорова Мартин появился на светском мероприятии и удивил внешним видом.

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Филипп Киркоров приобщает детей к светской жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Как сейчас выглядит сын Киркорова

Где он появился на публике

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает вторжение РФ в Украину, похвастался своим взрослым сыном Мартином.

Соответствующими фото певец поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

Путинист опубликовал фото, как го 13-летний сын идет по подиуму. Мальчик вышел на подиум на закрытии показа российского дизайнера Гоши Рубчинского.

Подписчики артиста тоже впечатлились образом младшего Киркорова. Больше всего они отмечают, что парень очень вырос и повзрослел.

Дети Филиппа Киркорова

Дети Филиппа Киркорова и их появление является тайной за семью замками в семье российского певца. Ходят слухи, что дочь Аллу-Викторию и сына Мартина ему родила суррогатная мать по имени Наталья. Дети никогда не появлялись на публике вместе с матерью, кем бы она не была.

Впрочем, в сети уже давно пишут, что эта некая Наталья является биологической матерью детей путиниста и живут они все вместе. Только без официального признания и афиширования в СМИ.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная российская певица Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте снялась в совершенно новой фотосессии, где российская певица показалась в новом ошеломительном образе.

Ранее также поклонники забили тревогу, глядя на новые кадры, опубликованные дочерью популярного российского певица Дмитрия Маликова Стефанией.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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