Выдавленные складки на спине: Успенская пытается перещеголять свою дочь в привлекательности

Певица забывает сколько ей лет и все еще хочет выглядеть молодо и сексуально, но это уже врядли.

Любовь Успенская / соцсети

Российская певица Любовь Успенская, которая в свои года не перестает удивлять своими откровенными нарядами, решилась на еще один эксперимент. На этот раз, она судя по всему решила конкурировать со своей дочерью по молодости и красоте.

Во время очередного выступления со своей дочерью, поклонников удивил наряд певицы. Так, на ней была юбка из "дождика", а также совершенно прозрачный топ. Сквозь черную сетку великолепно просматривался бюстгальтер певицы. Поклонники певицы также отметили то, что Успенская, видимо, набрала несколько лишних килограмм, так как через ее сетку были видны все лишние складки.

Успенская не раз заявляла, что сама подбирает для наследницы и репертуар, и образы. На этот раз девушка вышла в короткой белоснежной юбке, больше напоминающая набедренную повязку, топ и сапоги, усыпанные стразами.

Напомним, ранее на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.

Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.

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